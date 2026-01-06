Bozdoğan'da güven tazeleyen başkanlardan, Künkcü'ye 'yanındayız' mesajı

Aydın'ın Bozdğan ilçesinde gerçekleştirilen genel kurullarında güven tazeleyen Bozdoğan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Deniz Çiftçioğlu ile Bozdoğan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erdal Konya, seçimlerin ardından Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü'ye destek mesajı verdi.

Bozdoğan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Deniz Çiftçioğlu ile Bozdoğan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erdal Konya, olağan genel kurullarda yeniden göreve seçildi. Esnafın güçlü desteğini bir kez daha arkasına alan iki başkan, seçimlerin ardından Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü'yü yeniden birlik başkanı seçtirmek için kararlı olduklarını açıkladı. Her iki odanın genel kurulunda da divan kurulu başkanlığı görevini üstlenen ve dört yıllık süreçte Bozdoğan esnafına her zaman destek olan Başkan Muhammet Ali Künkcü'ye yönelik destek açıklamaları dikkat çekti. Kongre salonunda seçimlerin ardından başkanların sevincine ortak olan Künkcü, ortaya konan birlik ve beraberlik tablosunun esnaf camiası adına son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

"Oda başkanlarımızla omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz"

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Bozdoğanlı başkanlara teşekkür ederek "Deniz Çiftçioğlu ve Erdal Konya başkanlarımız ilçeleri için gece gündüz demeden çalıştı. Çalışkanlıklarıyla esnafımızın daima yanında oldular. Demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerde esnafımız, bu emeği sandıkta karşılıksız bırakmadı ve kendilerine dört yıl daha görev verdi. İki başkanımızı da canı gönülden kutluyor, yeni dönemde de esnafımıza faydalı hizmetlere imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Biz esnafımızın daima emrindeyiz, onların sorunlarını çözmek için oda başkanlarımızla omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN