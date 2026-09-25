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Bozdoğan'da zeytin hasadı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem'in katılımıyla yapıldı

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Bozdoğan'da zeytin hasadı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem'in katılımıyla yapıldı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytin hasadı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Erdem'in katılımıyla üreticiye ait bahçede gerçekleştirildi. Programda sezonun durumu, verim ve kalite ile sürdürülebilirlik ele alındı; üreticilerin talep ve görüşleri dinlendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytin hasadı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Erdem'in katılımıyla üreticiye ait bahçede gerçekleştirildi.

İlçede faaliyet gösteren bir üreticinin zeytin bahçesinde gerçekleştirilen hasat programında, sezonun genel durumu değerlendirildi. Hasat çalışmasına katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Erdem, üreticilerle bir araya gelerek zeytin üretimine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.Hasat döneminde gerçekleştirilen değerlendirmelerde, zeytin üretiminin sürdürülebilirliğinin yanı sıra verim ve kalite açısından dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Üreticilerin sahadaki çalışmaları hakkında bilgi alınırken, hasat sürecinde karşılaşılan konular da değerlendirildi. Zeytin üretiminin ilçedeki tarımsal faaliyetler içerisindeki yeri ve üretim sezonunun sağlıklı şekilde sürdürülebilmesine yönelik çalışmaların da görüşüldüğü programda, üreticilerin talep ve görüşleri dinlendi.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticilerle sahada bir araya gelerek tarımsal üretim süreçlerini takip etmeye ve üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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