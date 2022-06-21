FETÖ sanığı mütalaasında meslek etiğine aykırı ifadeler kullanan savcı görevden uzaklaştırıldı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan yargılanan bir sanığın tutukluluğuna itiraza ilişkin mütalaasındaki, "dosya kapsamıyla örtüşmeyen ve meslek etiğine aykırı" ifadeler nedeniyle Cumhuriyet Savcısı İsmail Lale'yi... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan yargılanan bir sanığın tutukluluğuna itiraza ilişkin mütalaasındaki, "dosya kapsamıyla örtüşmeyen ve meslek etiğine aykırı" ifadeler nedeniyle Cumhuriyet Savcısı İsmail Lale'yi görevden uzaklaştırdı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden yargılanan sanık Ahmet Yenisarı'nın tutukluluk haline itiraz edilmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı İsmail Lale, tutukluluğun kaldırılmasına yönelik mütalaa verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mütalaasındaki, "dosya kapsamıyla örtüşmeyen, meslek etiğine aykırı ve yorum içeren" ifadeler nedeniyle Lale hakkında, HSK'ye inceleme ve soruşturma izni verdi. Bunun üzerine konuyu görüşen HSK İkinci Dairesi, savcı Lale'yi 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırdı. Lale, HSK tarafından önceki gün yayımlanan kararnameyle İzmir'den Gaziantep'e atanmıştı. AA / Kemal Karadağ - Yerel Cumhuriyet Savcısı İzmir Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› FETÖ sanığı mütalaasında meslek etiğine aykırı ifadeler kullanan savcı görevden uzaklaştırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.