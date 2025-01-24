Bolu Kartalkaya Yangını Sonrası Şanlıurfa'da Yangın Söndürme Cihazlarına İlgi Arttı

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası Şanlıurfa'da da yangın söndürme cihazlarına ilgiyi artırdı. Satıcılar, müşteri taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası yangın söndürme cihazlarına da ilgi arttı. Yangın söndürme cihazlarının ne denli önemli olduğu ortaya çıkarken Şanlıurfa'da ev, iş yeri ve araçlarında yangın söndürme cihazları olmayan vatandaşlar, cihaz satışının yapıldığı iş yerlerinin yolunu tuttu. Yoğunluğun yaşandığı satış noktalarında, müşteriler ev, araç ve iş yerlerinde eksik olan yangın söndürme cihazlarını alarak önlemlerini artırdı.

"Bu musibetten dolayı vatandaşlarımız bir ders çıkardılar"

Yangın söndürme cihazları satıcısı Ömer Faruk Bayram, Bolu'da yaşanan yangın faciasının ardından vatandaşların söndürme cihazlarına ilgi gösterdiğini söyledi. Bayram, "Öncelikle Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bir musibet bin nasihatten iyidir, derler. Bu musibetten dolayı da vatandaşlarımız bir ders çıkardılar. Yangın faciasının ardından vatandaşlarımız buraya gelerek iş yerlerine, evlerine, araçlarına yangın söndürme cihazları alıyorlar. Can ve mal güvenliklerini korumak için önlemleri alıyorlar. İnsanlarımızın yangın söndürme cihazlarına olan ilgisi, işlerimizde de bir artışa neden oldu" dedi.

İş yerindeki yangın söndürme tüplerini değiştirmeye gelen müşterilerden işletmeci Cemil Kılıç, "İş yerlerimiz var. Yangın tüplerimiz boşalmıştı. Dolum işlemleri için geldik. 9 adet tüpümüzü doldurduktan sonra götürüp işletmelerime bırakacağım. Acil bir durumda kullanacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA