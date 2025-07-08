Bolu Grand Kartal Otel Yangını: Aygül Bağcı'dan Acı Açıklama

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eren Bağcı'nın babaannesi Aygül Bağcı, "Bu acıyla geçen 168 günü ancak yaşayan anlayabilir. Anne ve babalar bir savaşın içinde" dedi. Eren'in, eğitim aldığı kayak okulunun düzenlediği organizasyonla Grand Kartal Otel'e gittiği, ayrıca kayak öğrenmek isteyen küçük çocuklara gönüllü olarak eğitim de verdiği öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Yangınla ilgili görülen davada 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına ikinci günde devam edilirken, hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet nöbeti de sürüyor.

Yangında yaşamını yitiren 15 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bağcı, kayak okulunun düzenlediği etkinlik kapsamında otelde bulunuyordu. Ankara'da yaşayan ve özel bir lisede eğitim gören Bağcı'nın, çok küçük yaşlarda kayak sporuna başladığı, son 3 yıldır ise bu sporu profesyonel olarak sürdürdüğü öğrenildi. Ayrıca Eren'in, kayak öğrenmek isteyen küçük çocuklara gönüllü olarak eğitim verdiği de belirtildi.

"Bu acıyla yaşanan 168 günü ancak yaşayan anlayabilir"

Duruşmanın devam ettiği okulun önünde bekleyen Eren'in babaannesi Aygül Bağcı, "Torunumu kaybettim, 15 yaşındaydı. Bu acıyla yaşanan 168 günü ancak yaşayan anlayabilir. Yargı süreci başladı. Anne ve babalar bir savaşın içinde. Gerçek sorumlular adil olarak ortaya çıkacak ve yargılanacaklar. Tek istediğim bu. Bizim evlatlarımız geri gelmeyecek. 36 gencecik çocuk, hepsi iyi eğitimler alarak belki de birçok şeyi gerçekleştirecek yetenekleri olan çocuklarımızı kaybettik. Hiçbirini geri getiremeyiz ama onların bize verdiği mesaj var. 'Biz gidiyoruz, bizden sonra başka çocuklar ölmesin' İhmallerin çok olduğu, gerekli denetimler yapıldığı ortamda hiçbir çocuk güvende değil" dedi.

"Artık anne ve babalar çocuklarını eğitim için, spor faaliyeti için bir yere gönderemiyor"

Bağcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık anne ve babalar çocuklarını eğitim için, spor faaliyeti için bir yere gönderemiyor. Servislerine dahi güvenilmeyen ortamda, biz gerekli yasal denetimleri doğru şekilde yapmazsak, insanların vicdanlarına dokunamazsak daha çok çocuk ölecek bu ülkede. O sebeple biz bu savaşı veriyoruz. 78 canın gerisinde 780 kişi kaldı belki, acılar içinde. 'En azından bundan sonra böyle şeyler olmayacak' denilmesi lazım. Yargıdan tek beklediğimiz bu. Suçlular bulunacak ve gerekli yargılamalar yapılacak ki bundan sonra böyle bir şeye kimse cesaret edemesin" - BOLU