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Bolu'da Geleneksel Hamsi Festivali Renkli Anlara Ev Sahipliği Yaptı

Bolu'da Geleneksel Hamsi Festivali Renkli Anlara Ev Sahipliği Yaptı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen hamsi festivali, binlerce katılımcının katılımıyla Abant Tabiat Parkı'nda coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte yaklaşık 1,5 ton hamsi tüketildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen hamsi festivali bu yıl da Abant Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte yaklaşık 1,5 ton hamsi tüketildi.

Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca düzenlenen festivale binlerce kişi katıldı. Müzik eşliğinde horon oynayan davetliler hep birlikte eğlendi. Türkiye'nin birçok ilinden Abant'a gelen öğrenciler, hem ekmek arası hamsi yedi hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Festivalin bu yıl 14'üncü kez gerçekleştirildiğini söyleyen genç, "Biz bu festivali her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. 3 bin civarı katılımcımız oldu. Genellikle yıllık 2 ton hamsi dağıtılıyor. Hava karlı olunca katılımcı sayısı artıyor. İnşallah festivali her yıl gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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