Bodrum'daki fuara turizmciler akın etti

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen turizm tedarikçileri fuarına Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlandı. Turizm sektörünün tüm ihtiyacını karşılayacak olan tedarikçiler fuarda buluştu.

Bodrum Otel Satın Alma Gastronomi Platformu tarafından düzenlenen Bodrum Belediyesi ve BODER destekleriyle bu yıl 4"üncüsünü düzenlediği turizm tedarikçileri fuarına Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden yoğun ilgi gördü. Herodot Kültür Merkezinde düzenlene fuarda bir birinden renkli stantlar yer aldı. Kayseri mantısından, Malatya kaysısına, Milas Zeytininden, Aydın incirine kadar bir gıda, otel ekipmanları gibi birçok ürün sergilendi. Turizm kentlerinden ise ilgi yoğun oldu. Antalya başta olmak üzere Muğla, Aydın, İzmir gibi birçok şehirden gelen otelciler 2022 yaz sezonunda otellerinin tedarik edeceği ürünleri inceledi.

Fuarın açılışına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, BOSGAP Yönetim Kurulu Başkanı Umut Türkeş ve NİKO Akademi turizm danışmanı Murat Arıncı kurdeleyi keserek fuarın açılışını yaptı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz bir fuar, tedarikçi firmalarla bu firmalardan tedarik sağlayan firmaların bir araya geldiği organizasyon. Pandemi etkilerinin biraz daha azaldığı bir dönemde, artık yaza doğru giriyoruz ve Bodrum'un Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. 54 sektörün birbirini etkilediği bir turizm alanı, domino etkisiyle bir sektöre yapılan yatırımın harcamalarının etkilediği önemli bir alan. Güzel ve kaliteli bir etkinlik" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ise "Sektöre büyük katkı yapacağını düşündüğüm bir fuar, turizm sektörü Bodrum için çok önemli. Güzel anlaşmalar olsun, Bodrum'a katkı getirsin" şeklinde konuştu.

BOSGAP Yönetim Kurulu Başkanı Umut Türkeş'de katılımın çok yoğun olduğunu dile getirerek "Daha büyük bir oluşum için gelecek sene yapılacak olan fuara şimdiden hazırlanmaya başladık. Güzel bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.