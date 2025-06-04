Bodrum'da 40 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

Bodrum'da 40 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar bir vatandaşı 40 milyon TL dolandırdı. Dolandırılan kişi, şüphelilerin terör soruşturmasına karıştığı yönündeki yalanlarına inanarak kredi çekti, döviz hesaplarını bozdu ve evini sattı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bodrum'da 40 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşı 40 milyon TL dolandırdı. Dolandırılan vatandaşın kredi çektiği, döviz hesaplarını bozduğu ve evini satarak yaklaşık 40 milyon TL dolandırıldığı öğrenildi.

Bodrum'da yaşayan N.K.A. adlı vatandaşı 21 Mayıs günü cep telefonu ile arayan şahıslar, kendilerini polis olarak tanıttı. Telefon dolandırıcıları, N.K.A.'ya isminin terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek büyük miktarda para talep etti. Bu sözde operasyon için ikna edilen N.K.A., bankadan kredi çekti, döviz hesaplarını bozdu ve evini satarak yaklaşık 40 milyon TL topladı.

N.K.A., şüpheliler tarafından verilen adrese kendi aracıyla giderek, içerisinde yüklü miktarda para bulunan çantayı yüzü maskeli bir kişiye teslim etti. Şüpheli, parayı alıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Dolandırıldığını sonradan fark eden N.K.A., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetçi oldu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayı aydınlatmak için özel bir ekip kuruldu. Paranın teslim edildiği alan ve çevresindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası mercek altına alındı. Yapılan analiz sonucunda şüphelilerin kimliklerinin B.Ş., B.E.Y., T.C., A.A. ve İ.A. olduğu belirlendi.

Şüpheliler, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Korsan taksicilik yapan A.A.'nın, şüphelileri İstanbul'a taşıdığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen paranın bir kısmı sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum'a getirilen 5 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel
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