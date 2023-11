Bitlisliler Danimarkalı Astronot Mogensen'ı Tatvan'a davet etti

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotlarından Andreas Mogensen'ın uzaydan çektiği Nemrut Krater Gölü fotoğrafı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde sevinçle karşılandı. Tatvanlılar, Mogensen'i ilçeye davet etti.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği mükemmeliyet ödüllü dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, uzaydaki astronotların da dikkatini çekti. Uzaydan paylaştıkları fotoğraflarla zaman zaman heyecan uyandıran astronotlar, bu kez Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'nü fotoğrafladı. Danimarkalı ESA Astronotu Andreas Mogensen tarafından uzaydan çekilerek paylaşılan fotoğrafta Bitlis'in Tatvan ilçesi, Nemrut Krateri ve Van Gölü aynı karede yer aldı. Sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım alan fotoğraf, büyük beğeni topladı. Bitlis Valiliği ve Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşunun da alıntılayarak paylaştığı fotoğraf, ilçede gündem konusu oldu. Fotoğrafı çeken Astronot Andreas Mogensen'ı da etiketleyerek sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan ilçe sakinleri, uzaydan çekmiş olduğu doğa harikası Nemrut Krateri'ni yerinde görmesi için astronotu ilçeye davet etti.

"Beğendiğinize sevindim"

Kendisine giden onlarca memnuniyet mesajına kayıtsız kalamayan Danimarkalı Astronot Andreas Mogensen, sosyal medya hesabından fotoğrafla ilgili "NASA Astronotlarından @Astro_Andreas'ın uzaydan çekmiş olduğu muhteşem Nemrut ve Tatvan fotoğrafı. Mükemmeliyet ödüllü Nemrut Krater Gölü ve Tatvan'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf doğal güzelliği ile kendine bir kez daha hayran bıraktı" şeklinde paylaşım yapan Tatvan Kaymakamı Remzi Demir'e cevap yazdı. Cevabında Avrupa Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabını etiketleyerek "Fotoğrafı beğendiğinize sevindim ama ben ESA astronotuyum" deyip mesajın sonuna gülücük ve astronot emojisi koyan Astronot Andreas'e Kaymakam Demir'in cevabı gecikmedi. Fotoğraf için teşekkürlerini ileten Kaymakam Demir, "Fotoğraf için teşekkürler Andreas. ESA ile NASA'yı karıştırmış olabiliriz, kusura bakmayın ama Nemrut hem uzaydan hem de çıplak gözle göz kamaştırıyor. Asla yanılmaz" mesajını paylaşarak mesajının sonuna gülen surat emojisi koydu.

İlçe sakinleri ve STK'lardan astronota davet

Hızla ilçenin gündemine oturan fotoğrafla ilgili görüşlerini dile getiren ilçe sakinleri ise, heyecan uyandıran fotoğraf karesi sonrası ilçenin doğal güzelliklerine dikkat çekerek, fotoğrafı çeken astronot ve arkadaşlarını Tatvan'a davet etti. Fotoğrafın ilçenin tanıtımına büyük katsı sunacağını kaydeden Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Meclis Başkan Yardımcısı Ecevit Özkan, "Van Gölü fotoğrafında bölge olarak iyi bir tanıtım sağlamıştık. Oda olarak bizlerde 365 oda ve borsamıza iletilmek üzere üst kuruluşumuz olan TOBB'a destek yazı yazıp, sürece katkı sunmuştuk. Bugün de yine ilimiz için önemli bir destinasyon olan Nemrut Kraterimiz için aynı tanıtım hareketini başlatmak istiyoruz" dedi.

Daha öncesinde NASA astronotu tarafından yine uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının TATSO olarak kendilerinin de katkılarıyla yapılan yarışmada birinci seçildiğini hatırlatan Özkan, bu kez de Nemrut Kalderası'nın yine uzaydan fotoğraflanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özkan, "Astronot Andreas Mogensen'ın çekmiş olduğu fotoğraf bu doğal güzelliği dünyaya tanıtmış oldu. Kendisine teşekkür ediyor, ekibiyle birlikte ilçemize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölge ile ilgili sık sık gönüllü tanıtım projeleri yürüten ve son olarak da Nemrut Kalderası'yla ilgili tanıtım faaliyeti yürüten Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) de Danimarkalı ESA Astronotu Andreas Mogensen'ın çektiği Nemrut fotoğrafından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay, cemiyet olarak 2022 yılından bu yana Nemrut Kalderası ile ilgili tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini dile getirerek, "Uzaydan bile bu kadar güzel görünen ve güzelliğiyle uzaydaki astronotların bile dikkatini çeken Nemrut Kalderası gerçekten muazzam bir yer. Doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan bir yer. Mutlaka tanıtılması ve ziyaret edilmesi gereken bölgenin en önemli yerlerinden biri. Bölgenin en önemli destinasyonlarından olan bu doğal güzellik Astronot Andreas Mogensen'ın çektiği fotoğraf karesi ile bir kez daha tescillenmiş oldu. Daha öncede Van Gölü'nün benzer bir fotoğrafı çekilmiş ve yarışmada birinci seçilmişti. Bölgemiz buna benzer birçok güzelliğe sahip bir bölge. Bizlerde bu vesile ile bu değerli fotoğraf karesi çekimi için astronot Mogensen'a teşekkür ediyor, tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte kendisini uzaydan çekmiş olduğu bu doğal güzelliği yerinde görmek üzere ilçemize davet ediyoruz" diye konuştu.

Venuma Dağcılık, Havacılık ve Su Altı Sporları Topluluğu yöneticisi Emrullah Tüzün de, topluluk olarak il genelinde ve özelde de Nemrut Krateri'yle ilgili birçok tanıtım faaliyeti yürütmeye devam ettiklerini dile getirerek, Astronot Andreas Mogensen'ın çektiği fotoğrafın bölge tanıtımına büyük katkı sunacağına inandığını ifade etti. Astronot Andreas Mogensen'ı ilçedeki diğer doğal güzellikleri gelip yerinde görmeye davet eden Tüzün, "Astronot Andreas Mogensen'a bölge tanıtımına sağladığı değerli katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile diğer astronotlardan da küçük bir ricamız olacak. Uzaydan bölgemiz üzerinden geçerken lütfen benzer çekimler yapıp bizlere küçük sürprizler yapmaya devam etsinler" dedi.

İlçe sakinlerinden Mustafa Aybay ise Astronot Andreas Mogensen'ın çektiği fotoğraf karesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çok güzel bir kare olmuş. Uzaydan bile bu kadar güzel görünen bir güzelliğin çıplak gözle ne kadar güzel görünebileceğini bir hayal edin. Hatta hayal etmekle kalmayıp gelin yerinde görün diyoruz. Astronot Andreas Mogensen ve ekibini en kısa sürede ilçemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS