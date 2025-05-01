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Bitlis ve Muş için Girişimci Keşif Süreci Çalıştayı Düzenlendi

Bitlis ve Muş için Girişimci Keşif Süreci Çalıştayı Düzenlendi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Girişimci Keşif Süreci Çalıştayı, tarım, madencilik, imalat ve turizm gibi öncelikli sektörlerde uzun vadeli stratejilerin belirlenmesine yönelik yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Bitlis ve Muş illeri için "Girişimci Keşif Süreci Çalıştayı" düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya Bitlis ve Muş'tan akademisyenlerin yanı sıra özel sektör temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda katılımcı iştirak etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu "Türkiye'de Akıllı Uzmanlaşma Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması İçin Kapasite Artırımı Projesi" çerçevesinde düzenlenen Bitlis ve Muş illeri için Girişimci Keşif Süreci Çalıştayı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Çalıştayda Bitlis ve Muş illerinin kalkınmasında öncelikli sektörler olan tarım, madencilik, imalat ve turizm alanlarında uzun vadeli vizyon ve stratejilerin belirlenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, bölgenin potansiyelleri doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar ve işbirliği alanları üzerinde durdu.

Çalıştayın, Bitlis ve Muş illerinin sürdürülebilir kalkınması açısından önemli çıktılar sağlayacağı vurgulandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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