Bitlis'te Gönüllüler Ramazan Kolisi Dağıttı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan bir grup gönüllü, Hizan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıttı.

10 yıldır bireysel olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak gıda ve giyecek yardımlarında bulunan Bitlisli bir grup gönüllü, Hizan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıttı. İlçenin köy ve dezavantajlı mahallerinde ramazan kolisi dağıtımı yapan gönüllüler, iş adamlarından destek beklediklerini söyledi.

İş adamlarından destek beklediklerini söyleyen İyilik ve Gönüllüler Derneği Başkanı Kamuran Kızılkaya, "10 yıldır bireysel olarak aktif bir şekilde yardıma muhtaç ailelere yardım yapmaya çalışıyorum. Ramazan dolayısıyla Hizan'da bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi yardımında bulunduk. Bu zamana kadar bireysel olarak yaptığımız yardımlarımızı kurmuş olduğumuz İyilik ve Gönüllüler Derneği adı altında yapmaya devam edeceğiz. İş adamlarından destek bekliyoruz" dedi. - BİTLİS