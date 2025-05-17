Bisikletli eylemle hak talebi: Eskişehir'den Ankara'ya pedal çevirdiler

Bisikletleriyle Eskişehir'den Ankara'ya doğru pedal çevirdiler

Haklarına dikkat çekmek isteyen memurlardan bisikletli eylem

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel:

"Enflasyonun maaşlara aylık olarak yansıtılmasını talep ediyoruz"

TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel

"Taleplerimizi Eskişehir'den Ankara sokaklarına taşımak için bir aradayız"

ESKİŞEHİR - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası ve Üniversite İdari Personel Sendikası üyeleri 8. dönem toplu sözleşmesine dikkat çekmek amacıyla Eskişehir'den Ankara'ya doğru bisikletleriyle yola çıktı.

TEÇ-SEN ve ÜNİPERSEN üyeleri, saat 09.30'da Anadolu Üniversitesi'nin önünde bir araya geldi. Yaklaşık 10 kişilik grup yola çıkmadan önce hazırlık yaptı ve basın açıklamasında bulundu. Açıklama sırasında pankartlar açılırken, sendika üyeleri tarafından sloganlar atıldı. Basın açıklamasının sona ermesi ve tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından grup, bisikletleriyle Ankara'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Binası'nın önüne gitmek üzere pedal çevirmeye başladı.

"Enflasyonun maaşlara aylık olarak yansıtılmasını talep ediyoruz"

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, yapmış olduğu konuşmada, "Bugün burada 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerine dikkat çekmek öncesinde, 2018'den beri söz verilen 3 bin 600 ek gösterge, 20 yılı aşkın süredir siyasetin söz verdiği yardımcı hizmetler sınıfı, üniversite idari personelinin tayin sorununun 2 dönem 2 toplu sözleşmedir kararı alınmasına rağmen hala çözüm bulmaması, kamu çalışanlarının maaş artışlarını belirleyen TÜİK'in piyasa gerçeklerinden uzak açıklamış olduğu enflasyon nedeniyle maaşların günden güne erimesinden dolayı bizim talebimiz var. Eşel mobil sistemi, yani enflasyonun maaşlara aylık olarak yansıtılmasını talep ediyoruz. Biz Ankara'ya kadar pedallayacağız; ta ki 3600 ek gösterge sorunu çözüm bulana kadar, üniversite idari personelinin tayin sorunu çözüm bulana kadar, yüksek öğretim tazminatındaki haksızlık son bulana kadar, yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılana ve diğer sorunlar bir bir çözüm bulana kadar. Biz bu mücadeleyi bugün bisikletle, yarın alanda eylemle, başka gün sahada örgütsel çalışmayla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Taleplerimizi Eskişehir'den Ankara sokaklarına taşımak için bir aradayız"

TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel ise, yapmış olduğu konuşmada şu sözlere yer verdi:

"Bugün burada hakkımız olanı istemek, milyonların sesi olmak ve adil ücret, onurlu yaşam taleplerimizi Eskişehir'den Ankara'ya, başkentin sokaklarına taşımak için bir aradayız. Artık yeter diyoruz. Kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin yıllardır görmezden gelinen haklarını, alın terinin karşılığını ve insanca bir yaşam mücadelesini haykırmak için sesimizi yükseltiyoruz. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Tüm memurları, emeklilerimizi ve adalet arayan herkesi bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz. Yolumuz açık, yolculuğumuz şen olsun.