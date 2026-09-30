Birlik Başkanı Gündüz, Ardahan'da 2 milyonluk projede yeniden teminata tepki gösterdi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARDAHAN) - Ardahan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Gündüz, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde kredi limitinin 2 milyon liraya yükseltilmesinin ardından üreticilerden bir kez daha teminat istenmesine tepki gösterdi. Gündüz, "Projenin asıl amacı, üreticiyi teminatsız koyunculukla buluşturmak. Teminatların kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Ardahan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Gündüz, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde kredi limitinin 2 milyon liraya yükseltilmesi ve bölgede küçükbaş hayvan üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin basına açıklama yaptı.

Gündüz, kendisinin de koyun yetiştiricisi olduğunu, aynı zamanda arpa ve buğday ekerek, bunları kış aylarında hayvanların beslenmesine kullandıklarını anlattı.

Çevredeki illere göre Ardahan'da koyun sayısının az olduğunu bildiren Gündüz, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle bunu değiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Proje tutarlarının 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya yükseltildiğini aktaran Gündüz, şöyle devam etti:

"Ancak proje tutarının 2 milyon liraya yükseltilmesinin ardından Ziraat Bankası şubelerimizde üreticilerimiz açısından bazı sorunlar yaşanmaya başladı. Daha önce 1 milyon 200 bin liralık kredi kullanan ve projesi devam eden üreticilerimizden, yeniden kredi kullanmak istediklerinde tekrar teminat talep edildi. Biz de bu konudaki taleplerimizi gerekli yerlere ilettik ancak henüz sonuç alamadık.

"500 ÜRETİCİMİZ 50 BİN KOYUNLA BULUŞTU, PROJENİN TIKANMASINI İSTEMİYORUZ"

Yaklaşık bir yıldır görevdeyim. Göreve geldiğimde 60 bin anaç koyunumuz vardı ve 57 bin kuzu küpelemiştik. Dört yılda koyun sayısını 100 bine ulaştırmayı hedeflerken, AK Parti Ardahan Milletvekili Sayın Kaan Koç'un desteğiyle bu hedefe bir yılda ulaştık. Yaklaşık 500 üreticimiz 50 bin koyunla buluştu.

Bu hayvanların tedariki yalnızca Ardahan'dan karşılanmadı. Kars, Iğdır ve diğer illerimizden yoğun şekilde hayvan tedariki yapıldı. Dolayısıyla bu krediler yalnızca Ardahan için değil, bölgedeki yetiştiricilerimiz açısından da önemli bir can suyu oldu. Çünkü kullanılan krediler, hayvanlarını satan bölgedeki üreticilere de ulaşıyor.

Bizim amacımız, projenin kaldığı yerden devam etmesi ve üreticilerimizin yeniden koyunculukla buluşturulmasıdır. 1 milyon 200 bin liralık kredi döneminde yaklaşık 500 üreticimiz 50 bin koyunla buluştuysa, kredi tutarı 2 milyon liraya yükseldiğinde de aynı şekilde üreticilerimizin koyun sahibi olabilmesi gerekiyor. Projenin asıl amacı, teminat sorunu yaşayan üreticiyi koyunculukla buluşturmak. Bu nedenle proje bizim için çok önemli."

Kaynak: ANKA