(İZMİR) - Birleşik Emekliler Sendikası, emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarını sağlayacak seviyeye yükseltilmesi ve emeklilik sisteminde köklü düzenlemeler yapılması talebiyle eylem yaptı. Sendika, İzmir SGK İl Müdürlüğü önünden tramvay durağına yapılan yürüyüşün ardından "Sadaka değil, gasbedilen haklarımızı ve insanca yaşam koşullarını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, "Lütuf değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz" sloganıyla İzmir SGK İl Müdürlüğü önünden tramvay durağına yürüyerek basın açıklaması yaptı. Sendika adına açıklamayı okuyan Karşıyaka Şube Başkanı Zülküf Külte, emeklilerin geçim koşullarına dikkat çekerek iktidarın zam politikalarını eleştirdi.

"BU TUTAR ÇÖZÜM DEĞİL, DÜPEDÜZ SADAKADIR"

Emekli aylıklarının mevcut ekonomik koşullar karşısında yetersiz kaldığını belirten Külte, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon farklarının emekli aylıklarına yansıtılması beklenirken, iktidar kanadı tarafından kamuoyuna yine 'müjde' başlığı altında bir algı operasyonu servis edilmektedir. Ancak merkezi bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ayrılan paya bakıldığında, yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ve emeklinin aklıyla alay edildiği açıkça ortadadır. Ocak ayında TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde kalacağı ve en düşük emekli aylığının 26 bin TL bandına sıkıştırılacağı görülmektedir. İktidar ise 'Emeklimizi enflasyona ezdirmeyiz' söyleminin arkasına sığınarak bin 500 TL ile 2 bin TL arasında bir refah payı ekleyip en düşük aylığı 28 bin TL civarına çıkarmayı hedeflemektedir.

Yoksulluk sınırının 125 bin TL, açlık sınırının 38 bin TL ve en düşük ev kirasının 25 bin TL'ye dayandığı bu ekonomik enkazda bu rakamları 'müjde' olarak sunmak, emekliye reva görülen sefaleti gizleme çabasından başka bir şey değildir. Bu tutar çözüm değil, düpedüz sadakadır. İktidar blokunun söylemleri ile bütçe gerçekleri arasındaki uçurum artık gizlenemez boyuttadır. Kürsülerden 'hacca gitmek vacip oldu' edebiyatı yapılırken, SGK bütçesiyle 17 milyon emekli bilinçli olarak zekata muhtaç hale getirilmiştir. Yapılan açıklamalar halkın sofrasındaki yangını söndürmeye değil, sadece kamuoyunu oyalamaya yöneliktir."

"EMEKLİ ARTIK BOŞ NASİHAT DEĞİL, HAKKINI İSTİYOR"

Emeklilerin geçim koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Külte, emeklilik sisteminde köklü düzenleme yapılması çağrısında bulunarak şöyle devam etti:

"Biz emekliler sadaka değil, gasbedilen haklarımızı ve insanca yaşam koşullarını istiyoruz. Emeklilik sistemindeki adaletsizlikler kökten düzeltilmediği sürece, yüzde 50 refah payı verilse dahi bu sefalet düzeni değişmeyecektir. Pansuman tedbirlerle emeklinin gözünü boyamaya çalışmaktan vazgeçin. Bize her fırsatta 'kaynak yok' masalı anlatanlara soruyoruz: Köprülere araç, şehir hastanelerine hasta, havalimanlarına yolcu garantisi dağıtırken ve fon vurguncularının kasasını doldururken kaynak var da ülkeye yıllarını vermiş emekliye gelince mi kaynak tükeniyor? Bize 'sabredin' diyenlere sesleniyoruz: Sabır da artık emekli oldu! Buyursunlar, kendi belirledikleri bu sefalet aylığıyla bir ay geçinsinler; biz hiçbir artış istemiyoruz. Emekli artık boş nasihat değil, hakkını istiyor."

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Birleşik Emekliler Sendikası olarak taleplerini sıralayan Külte, en düşük emekli aylığının açlık sınırının üzerine çıkarılmasını, tüm emeklilere TÜİK enflasyon farkının ardından ayrım yapılmaksızın seyyanen 20 bin TL artış yapılmasını istedi. Külte, ayrıca aylık bağlama oranlarının 2008 öncesindeki yüzde 70 seviyesine yükseltilmesi, sağlıkta muayene ve ilaç katkı paylarının kaldırılması ve iki bayramda verilen emekli ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılması çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda emeklilerin ekonomik taleplerinin karşılanmasını isteyen Külte, "Yandaş müteahhitlere verilen hazine garantilerinin, alın teriyle bu ülkeyi inşa eden emeklilere insanca yaşam garantisi olarak verilmesini istiyoruz. 17 milyon emekli olarak çok iyi biliyoruz ki 'müjde' diye pazarlanan bu kırıntılar, yaklaşan seçim öncesinde atılan ucuz bir seçim rüşvetidir. Emekli artık bu boş vaatlere kanmayacaktır. Bizi açlığa mahküm edenlerden ve yok sayanlardan, önümüze sandık geldiği ilk gün mutlaka hesap soracağız" dedi.

Kaynak: ANKA