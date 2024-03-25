Üye Girişi
Haberler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, miniklerle birlikte 'Su Tasarruf Tırında' gezerek bilgilendirmelerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, miniklerle birlikte 'Su Tasarruf Tırında' gezerek bilgilendirmelerde bulundu.

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Su Tasarruf Tırı miniklerin merak ettiği bir tır haline geldi. Vali Aygöl, miniklerle birlikte tırın içerisine girerek su tasarrufu ile ilgili bilgiler vererek tır gezisini hem eğlenceli hem de öğretici hale getirdi.

Önemli tasarrufun su tasarrufu olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, "En önemlisi tasarruf diyoruz değil mi? Şimdi sabahları elimizi, yüzümüzü yıkarken ne yapıyoruz? Musluğu az açıyoruz. İşin özü biz doğaya sahip çıkacağız. Suyumuza sahip çıkacağız. Tasarruflu kullanacağız. Az kullanacağız, ihtiyacımız kadar kullanacağız. İşin özü bu" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Bakan Işıkhan tarih verdi! İZMİR ANKET SONUÇLARI I Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? Seçimlerde Hatay'ı kim kazanacak? Son Hatay anketi 31 Mart yerel seçimlerine ne diyor? AK Parti mi, CHP mi kazanacak? Merve Bektaş kimdir? CHP Konya Ilgın Belediye Başkan Adayı Merve Bektaş kaç yaşında, nereli? Mürsel Ayrancı kimdir? CHP Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mürsel Ayrancı kaç yaşında, nereli? Umut Akpınar kimdir? CHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Umut Akpınar kaç yaşında, nereli? Çağdaş Özgür Yakar kimdir? CHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Çağdaş Özgür Yakar kaç yaşında, nereli? Hüseyin Karaçam kimdir? CHP Konya Derbent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karaçam kaç yaşında, nereli? Fırat Kızılkaya kimdir? CHP Konya Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı Fırat Kızılkaya kaç yaşında, nereli? Rıdvan Şenyurt kimdir? CHP Konya Beyşehir Belediye Başkan Adayı Rıdvan Şenyurt kaç yaşında, nereli? Mehmet Mutlu kimdir? CHP Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı Mehmet Mutlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Nuri Köksal kimdir? CHP Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Nuri Köksal kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kilis Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Merkez adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Hamit Polat kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title