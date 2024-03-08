Üye Girişi
Haberler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında yapılacak çalışmaları açıkladı. Kervansarayın içerisinde kültür kongre merkezi, kütüphane ve çeşitli alanlar bulunacak.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında incelemelerde bulundu.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde bulunan ve tarihi bir değere sahip olan Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında incelemelerde bulunan Vali Aygöl yapılacak çalışmaları açıkladı. Vali Aygöl, "Kültür Kongre Merkezi ve Kütüphane olması planlanan kervansarayın içerisinde; genç, yetişkin ve çocuk okuma alanları, bebek kütüphanesi, deneyap atölyesi, bilgisayar donanım teknoloji bölümleri, engelsiz okuma alanları, çok amaçlı salonlar, kafeterya ve süreli yayın alanları, görsel sanatlar atölyesi ve tiyatro salonu bulunacak. Çalışma planlarımızı gerçekleştirdik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Haberler Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İzmir Menemen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Menemen adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Halil Budak kimdir? Gelecek Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Halil Budak kaç yaşında, nereli? Mutad İdikurt kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt kaç yaşında, nereli? Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title