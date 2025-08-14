Bilecik Valisi'nden Tarım ve Orman Bakanı'na Ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek Bilecik'e yapılan destekler için teşekkür etti. İki lider, Bilecik'in tarım ve orman projelerini görüştü.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Vali Sözer, Bakan Yumaklı'ya misafirperverliği için teşekkür ederek, Bilecik'e verdikleri desteklerden dolayı şükranlarını iletti. Görüşmede, Bilecik'in tarım ve orman alanındaki projeleri ve yatırımları ele alındı. Vali Sözer, "Sayın Bakanımıza nazik misafirperverlikleri ve Bilecik'e sundukları desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, ilin gelişimi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
