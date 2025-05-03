Bilecik'te Zabıtaya Teşekkür Plaketi Verildi

Bilecik'te Zabıtaya Teşekkür Plaketi Verildi
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Bilecik'teki zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı denetimlerle Türkiye gündeminde yer alarak esnafın düzen ve hijyen standartlarını artırdı. Yiyecek maddesi satan esnaf ve sanatkarlar odası başkanı, zabıta müdürlüğüne teşekkür plaketi sundu.

Bilecik'te son bir yılda çin kestanesi, içi boş ceviz, dilenci, eksik gramaj patates satışı, sahte zeytinyağı gibi birçok başarılı operasyona imza atarak Türkiye gündemine oturan zabıtalara teşekkür plaketi verildi.

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Subaşı, Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, Zabıta Amiri Özgür Özmen ve beraberindeki zabıtaları ziyaret etti. Zabıta Müdürlüğü'nün yürüttüğü denetimlerin, hem esnafın düzen ve hijyen standartlarını güçlendirdiğini hem de halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlandığını söyleyen Subaşı, bu çalışmaların kamu sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Ardından Subaşı, Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, Zabıta Amiri Özgür Özmen ve beraberindeki zabıtalara yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim edilerek, başarılarının devamı temenni edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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