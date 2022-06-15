Bilecik'te Ucuz Şeker Kuyruğu

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'teki bir Tarım Kredi Kooperatif marketinde indirimli şeker satışı yapıldığını duyan vatandaşlar, markette uzun kuyruklar oluşturdu. Marketin önünde saat 12: 00'de kuyruğa girdiğini söyleyen yaşlı bir kadın, "Eskiden İstanbul'da tüp kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı çok eskiden. Şimdi şeker kuyruğu var" dedi.

Bilecik'te Tarım Kredi Kooperatif marketinin içerisindeki uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, ucuz şeker alabilmek için birbiriyle yarıştı. Market çalışanları zaman zaman yoğunluğu kontrol etmekte zorlanırken bazı vatandaşlar ise ortaya çıkan manzaralara tepki gösterdi.

"12: 00'DEN BERİ BEKLİYORUM"

Markete saat 12: 00'de gelip 16: 30'a kadar sırada beklediğini söyleyen yaşlı bir kadın, yaşanan yoğunluğa şöyle tepki gösterdi:

"12: 00'de geldim, bir paket şehriye aldım, param yok ki ne fazla alacağım. Şeker burada ucuz da başka yerde 115 falan. Ama iki kiloluk var, birer kiloluk gelmiş. 12: 00'den beri bekliyorum. Hastayım ben, zaten ayakta duracak halim yok. Allah aşkına yani düzene girelim. Eskiden İstanbul'da tüp kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı çok eskiden. Şimdi şeker kuyruğu var."

"MİLLET BEKLİYOR, YAZIK GÜNAH"

Marketten alışveriş yapabilmek için bir saat kadar sıra beklediğini aktaran bir vatandaş ise "Her şey pahalı, ucuz olan bir şey yok ki. Yapacak bir şey yok. Bugün 5 liraysa yarın 7 lira. Valla bir saat bekledik herhalde. Her gün aynı şey oluyor. Bunu düşürsünler veya iyice çıkarsınlar, millet beklemesin. Yazık günah yani. Bilmiyor yani niçin pahalılaşıyor ama millet bekliyor yani. Yazık günah yani" diye konuştu.

ANKA / Yerel