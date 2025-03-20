Bilecik'te KYK Yurt İnşaatı Hızla İlerliyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Yüksek Öğrenim Yurdu (KYK) inşaatında incelemelerde bulunarak, sürecin hızlandırılması için çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programında yer alan KYK bağlı 2 bin kişilik yükseköğrenim yurdunun yapımı için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bilecik'te 2019 yılında 368 milyon 800 bin TL bedelle ikmal ihalesi yapılan projede toplam 20 bin metrekare alanda yapılacak olan yurdun çalışmalarında sona gelindi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapılan işi tamamlanıp, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde öğrencilere hizmet vermesi planlanıyor. İçerisinde 1 adet sosyal tesis, 3 adet yurt bloğu, 1 adet giriş kontrol noktası, 1 adet trafo binası barındıracak olan yurt 2 bin öğrenciye ev sahipliği yapacak. Mevcut yurtlarda 4 bin kapasite ile hizmet verilirken inşaat tamamlandığında toplam kapasite 6 bine ulaşacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yapımı yıllardır tamamlanamayan KYK incelemelerde bulundu. İnşaat hakkında yetkililerden bilgi alan İl Müdürü Demir, sürecin hızlandırılması için çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Gençlerin konaklama ihtiyacını karşılamayı amaçlayan proje, yıllardır tamamlanmayı beklerken, sürecin yeniden canlanması bölge halkında umut oluşturdu. Yurt inşaatının bir an önce tamamlanarak hizmete açılması için gerekli adımlar atılıyor. Çalışmaların hızlandırılmasıyla ilgili yerel otoritelerle iş birliğinin sürecek" dedi. - BİLECİK