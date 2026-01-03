Kırsal kalkınma destekleriyle Bilecik'te üretim güçlendi

Bilecik'te 2025 yılı kırsal kalkınma destekleri kapsamında hazırlanan projeler tamamlanarak hayata geçirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, "Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 16'ncı Etap 2025 Başvuru Dönemi" projeleri Bilecik'te tamamlanarak uygulamaya alındı. Etap kırsal kalkınma yatırımları kapsamında il genelinde 20 proje hayata geçirilirken, bu projelerle birlikte 37 kişiye istihdam sağlandı. Hak sahiplerine toplam 35,5 milyon TL hibe desteği verilirken, yatırımların toplam proje bedelinin 72 milyon TL olduğu bildirildi. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında; örtü altı üretim tesisleri, güneş enerji sistemleri, kümes modernizasyonları, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, büyükbaş ahırı, makine ekipman yatırımları ile soğuk hava deposu modernizasyonları yapıldı. Bu yatırımlarla üretim kapasitesinin artırılması, işletmelerin modernize edilmesi ve kırsalda sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi hedeflendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Bakanlığımızın bitkisel, hayvansal ve gıda alanındaki destekleriyle üreticilerimizi her daim destekledik. Kırsal Kalkınma Desteklemeleri sayesinde ilimizde yeni üretim alanları oluşturulmuş, mevcut işletmeler modernize edilmiş, ürünler işlenerek katma değer artırılmıştır. Ayrıca işletmeler kendi enerjilerini üreterek enerji ihtiyaçlarını karşılamış ve istihdam olanakları sağlamıştır. Kırsal kalkınmayı desteklemeye ve üretim gücünü artıran yatırımlarla katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu yatırımlarla çiftçilerimiz kazanacak, kırsalda büyüme sürecektir" dedi. - BİLECİK