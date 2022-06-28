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Bilecik'te asfaltlama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, şehrin birçok noktasında devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, şehrin birçok noktasında devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı ve ilgili birim müdürleriyle birlikte çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan V. Subaşı, çalışmanın en kısa zamanda tamamlanması için büyük mesai harcandığını hatırlattı. Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki işlek noktalarda çalışmanın tamamlandığını kaydeden Başkan V. Subaşı, "Arkadaşlarımız birkaç noktada koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de çalışmaları yakından takip ediyor, en güzel ve en hızlı şekilde olması için sahada oluyoruz. Çalışmalarda şu ana kadar bir sorun olmadı. Cadde ve sokaklarımızı hem altyapıda hem de mazgallarıyla, kanal bağlantılarıyla en iyi şekilde halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Mahalle sakinleri ve esnafı da selamlayan Başkan V. Subaşı, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Bilecik Subaşı Yerel Haberler

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