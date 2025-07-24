Bilecik'te 31. Dönem Polis Adayları Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Bilecik Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan polis adayları için 31. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi.

İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen törene, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bursa POMEM Müdürü Orhan Başaran, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, birim müdürleri ve protokol üyelerinin yanı sıra mezunların aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, POMEM dönem birincisi Mehmet Güzel'in konuşması ve ardından şeref kütüğüne isim çakmasıyla devam etti.

Bilecik POMEM Müdürü Suat Günbey, törende yaptığı konuşmada, mezun olan 206 polis adayına çalışma hayatlarında başarılar diledi. Türk Polis Teşkilatı'na dahil olacak adayların en iyi şekilde donatıldıklarını ifade eden Müdür Günbey, ailelerine ise teşekkür etti. - BİLECİK