Çiftçinin fuarına çiftçi giremedi

Bilecik'te dün kapıları açan ve 3 gün sürecek olan Tarım Fuarı'na saat 18.30'dan sonra kimsenin alınmaması çiftçilerin tepkilerine neden oldu.

Bilecik Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde dün Kapalı Pazar Alanı'nda kapılarını çiftçilere açan Tarım Fuarı'nın ilk günü istenilen ölçüde yoğun geçmedi. Stant kuran firmalar ilk günde istediği verimi alamazken, daha ilk gününde çiftçilerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Saat 18.30'da ziyaretçilere kapatılan fuar alanına, tarladaki işlerini bitirdikten sonra gelmeye çalışan çok sayıda çiftçi alınmadı. Kapıdan geri dönen çiftçiler ise duruma sert tepki gösterdi. Tarım ve çiftçiliğin konuşulduğu bir organizasyonda, gün boyu tarlada çalışan üreticilerin fuara erişememesinin büyük bir çelişki olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Biz çiftçiyiz. Gün boyu tarlada çalışıyoruz. İşimizi bitirip ancak akşam saatlerinde gelebildik. Ama fuarın kapısından geri döndük" sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Özellikle tarım sektörüne yönelik düzenlenen bir fuarın, hedef kitlesi olan çiftçilerin çalışma saatleri dikkate alınmadan erken kapanması eleştirilerin odağı haline geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı