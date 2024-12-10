Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail tarihinin en büyük hava saldırısı

 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi

Hizbullah'ı endişelendiren fotoğraf! Dünyayı açık açık uyardılar

 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

Milyonların beklediği asgari ücrete zamda kritik gün
Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Yenilenebilir Enerji Semineri Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Yenilenebilir Enerji Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Seminer Günleri kapsamında 'Türkiye'deki Yenilenebilir Enerji Kaynakları' seminerini gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mutlu Yılmaz seminerde enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji önemi üzerine bilgiler paylaştı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 'İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Seminer Günleri' etkinlikleri kapsamında ' Türkiye'deki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Semineri'ni düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerdei İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Harun Tunçel'in, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.Seminerde, Türkiye'nin enerji kaynakları potansiyeli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi farklı başlıklar altında detaylı şekilde incelendi.

İşlenen konular arasında 'Enerji Sınıflaması' 'Türkiye'de Enerji Kaynakları', 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları', 'Hidrolik Enerji', 'Türkiye Yağış Haritası', 'Türkiye'nin Su Kaynakları Potansiyeli', 'Rüzgar Enerjisi', 'Güneş Enerjisi', 'Jeotermal Enerji' ve 'Biyokütle Enerji' başlıkları yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kerem ile Orkun'un yanına bir Türk daha alacaklar
img

Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek
img

Görüntülerdeki kişi Esad'la aynı kandan! Şehir meydanında astılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir? 10 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 10 Aralık 2024 Salı günü neler gelecek? Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında? Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dedi? Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? İsrail Suriye'yi neden vuruyor? Suriye'de son durum nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MEMUR MAAŞ ZAM HABERLERİ! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak memur zam oranları! Az önce deprem mi oldu, en son depremler kaç şiddetinde oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Aralık Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Kadri Gürsel kimdir? Halk Tv konuğu Kadri Gürsel kaç yaşında, nereli? Kadri Gürsel biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.