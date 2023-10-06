Bilecik semalarında alçak uçuş yapan helikopter merak konusu oldu
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Yerel Haberler
Bilecik semalarında yaklaşık yarım saat alçak uçuş yapan helikopter merak konusu oldu.
Bilecik semalarında yaklaşık yarım saat alçak uçuş yapan helikopter merak konusu oldu.
Bilecik'te öğleden önce alçak uçuş yapan helikopter merak konusu olurken, helikopterin Orman Genel Müdürlüğüne ait olduğu öğrenildi. Helikopterin orman yangınlarına karşı anında müdahale için il genelinde keşif uçuşları yaptığı öğrenildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel