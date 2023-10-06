Bilecik semalarında yaklaşık yarım saat alçak uçuş yapan helikopter merak konusu oldu.

Bilecik semalarında alçak uçuş yapan helikopter merak konusu oldu

Bilecik semalarında yaklaşık yarım saat alçak uçuş yapan helikopter merak konusu oldu.

Bilecik'te öğleden önce alçak uçuş yapan helikopter merak konusu olurken, helikopterin Orman Genel Müdürlüğüne ait olduğu öğrenildi. Helikopterin orman yangınlarına karşı anında müdahale için il genelinde keşif uçuşları yaptığı öğrenildi. - BİLECİK