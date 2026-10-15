Bilecik Çocuk Evleri Sitesi, Düzce'yi 3-0 yenerek üst tura yükseldi

Bilecik'te koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Düzce ekibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden Bilecik Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, 'Bizim Çocuklar 8. Türkiye Voleybol Şampiyonasında' karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Düzce Çocuk Evleri Sitesi ile karşı karşıya gelen takım, rakibini 3-0 yenerek şampiyonada yoluna devam etme hakkı kazandı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların elde ettiği başarı sevinçle karşılandı. Şampiyonada bir üst tura yükselen çocuklar, mücadelelerine devam edecek.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sporla iç içe olmaları, takım ruhunu kazanmaları ve başarılarıyla gurur duymaları bizim için çok kıymetli. Sahada gösterdikleri mücadele ve elde ettikleri galibiyet dolayısıyla çocuklarımızı tebrik ediyorum. Şampiyonanın devamında da kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı