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Bıçaklar kurbana hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bıçaklar kurbana hazırlanıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileyicilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileyicilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Cumhuriyet Mahallesi kapalı çarşı esnafı, bıçak bileme makineleri ile Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Kurban kesecek vatandaşlar, bıçakları hazırlama telaşına düşerken bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor.

Baba mesleği bıçakçılığı yaklaşık 30 yıldır sürdüren Beşir Arpac, Kırıkhan'da bıçakçı esnafının yoğun mesaisinin başladığını söyledi. Bıçak bileme işinin önemli olduğunu ve işin ehli tarafından yapılması gerektiğini belirten Arpac, "Bıçaklar keskin olmalı ki hayvanlar eziyet görmesin. Kurban kesecek vatandaşlarımız işlerini son güne bırakmasınlar. Yoğunluğa kalmasınlar" dedi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Kırıkhan Kurban Hatay Yerel Haberler

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