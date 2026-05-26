BEUN öğrencisi Dilara Ulama Türkiye derecesiyle gururlandırdı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), sporun farklı branşlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

BEUN Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Dilara Ulama, önemli bir başarıya imza attı.

Sakarya'da 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Kuraş Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden başarılı sporcu, 57 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada elde ettiği dereceyle üniversitesine gurur yaşatan Dilara Ulama önemli bir başarıya imza attı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı