Besni Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası İçin Çalışmalar Başlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılı yatırım programına alınan Besni Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası için çalışmalar başlıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı yatırım programına dahil edilen Besni Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, 1800 metrekare kapalı alanda, 24 poliklinik kapasitesiyle inşa edilecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, "Besni Devlet Hastanesi 2020 yılı Eylül ayında C hizmet rol grubundan B hizmet rol grubuna yükselmiştir. Besni Devlet Hastanesi günlük ortalama 2 bin hastaya hizmet vermektedir. Her geçen gün artan hasta sayısı, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin mevcut yerleşkeden başka bir binada hizmet vermesi nedeniyle ek poliklinik hizmet binası ihtiyacı hasıl olmuştur. Bakanlığımıza ihtiyaç talebi iletilmiş ve Bakanlığımız tarafından Besni Devlet Hastanesi mevcut arazisi içerisine 1800 metrekare kapalı alanı olan ek hizmet binası yapımı için onay verilmiştir. Ek hizmet binasının mevcut poliklinik binasına tüp geçit ile bağlantısı sağlanacaktır. Yapılacak ek hizmet binasında 12 poliklinik odası, 12 diş ünit odası, kan alma, röntgen ve destek odaları planlanmıştır. Diş ünitlerinin yeni binaya taşınması ve yeni açılacak poliklinik odaları ile vatandaşlarımızın daha konforlu hizmet alması ve hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir" dedi. - ADIYAMAN