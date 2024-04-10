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Beşiktaş'ta Yangın Sonrası İzler Görüntülendi

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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının izleri, hasar gören binanın içinden görüntülendi. Pek çok yerin yangın sonrası yoğun is kapladığı görüldü.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın nedeniyle hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik ile su bağlantı çalışmaları ise 1 haftanın ardından tamamlanarak bina sakinlerine dün itibariyle dairelerine giriş izni verilmişti.

Pek çok yerin ve duvarın is ile kaplandığı görüldü

Öte yandan yangının izleri, hasar gören binanın içinden görüntülendi. Özellikle yangının çıkış katına yakın katlarda birçok yerin, duvarın ve koridorun yangın sonrası is ile kaplandığı görüldü. Yoğun is kokusunun da bulunduğu binada 5.kattan itibaren islerde azalma olduğu da görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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