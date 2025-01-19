Beşiktaş'ta 'İçimizi Isıtan Bahar Bayramı, Çin Yeni Yılı Kutlaması' düzenlendi

Beşiktaş'ta Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 'İçimizi Isıtan Bahar Bayramı, Çin Yeni Yılı Kutlaması' resepsiyonu düzenlendi. Çin'e özgü atıştırmalıkların tadıldığı resepsiyonda katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 'İçimizi Isıtan Bahar Bayramı, Çin Yeni Yılı Kutlaması' resepsiyonu düzenlendi. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen resepsiyon İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çin Halk Cumhuriyeti milli marşının da okunması ile devam eden programda katılımcılara 2024 yılının önemli anlarını içeren bir video gösterim yapıldı. Video gösterimde, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun İstanbul'da gerçekletirdiği çalışmalar yer aldı. Ayrıca ünlü yönetmen Serkan Koç'un Xinjiang'da çektiği 'Nar-Yedi Gün' isimli belgesel de katılımcılara izletildi. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong belgesel gösteriminden sonra bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Resepsiyona İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, konsolosluk çalışanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasının ardından katılımcılara hazırlanan Çin'e özgü atıştırmalıklar ikram edildi. Davetliler, Çin mutfağının tadım keyfini yaşadı.

"Çin ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti"

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, "2024 yılına geri dönüp baktığımızda, dört mevsimi birlikte yaşadık, fırtınaları birlikte aşıp gökkuşağına birlikte ulaştık. Karmaşık ve iç içe geçmiş iç ve dış dünya şartlarına rağmen, Çin ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. 2024 yılında gayri safi yurtiçi hasıla ilk kez 130 trilyon RMB'yi aştı ve 134,9 trilyon RMB'ye ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 5'lik bir artış sağladı ve dünya ekonomisinin önde gelen ülkeleri arasındaki yerini korudu. Bu başarı, yüksek kaliteli kalkınma ve kapsamlı reformların derinleştirilmesine olan inancın bir sonucudur. Bölgesel şartlara uygun şekilde yeni üretim güçleri oluşturuldu, çeşitli politika adımları toplumsal güveni pekiştirdi ve yeni endüstriler ile iş modelleri hızla gelişti. Geçen yıl temmuz ayında düzenlenen Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi Üçüncü Genel Kurulu'nda 300'den fazla reform paketi açıklandı. Bu reform paketleri, üst düzey bir piyasa ekonomik sisteminin inşası, bilim ve teknoloji reformu, yeşil dönüşüm gibi alanları kapsıyor. Reformların kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesi, yalnızca Çin tarzı modernleşmenin teşvik edilmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda Çin ile Türkiye arasındaki karşılıklı yarar sağlayan iş birlikleri için de yeni fırsatlar oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz yıl, Çin-Türkiye ilişkilerinin derinleşip büyüdüğü bir yıl oldu"

2024 yılında Çin ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında konuşan Wei Xiaodong, "Geçtiğimiz yıl, Çin-Türkiye ilişkilerinin derinleşip büyüdüğü bir yıl oldu. Devlet Başkanı Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astana'da düzenlenen Shanghai İş Birliği Örgütü Zirvesi'nde verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretinin ardından önemli ve olumlu sonuçlar elde edildi. Çin-Türkiye Hükümetler Arası İş Birliği Komitesi'nin ikinci toplantısı başarıyla gerçekleşti. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Başkonsolosluk görev bölgesindeki çeşitli alanlarda Çin ile olan ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor. Sichuan, Anhui, Liaoning, Hunan gibi Çin eyaletlerinin yanı sıra Shanghai, Shenzhen, Nanjing gibi şehirlerinden üst düzey heyetler Türkiye'yi ziyaret etti ve çok sayıda iş birliği anlaşmaya imza attı. Bu gelişmeler, Çin-Türkiye yerel iş birliğinin temelini sağlamlaştırırken, iki ülkenin kalkınma stratejilerinin daha uyumlu hale gelmesine de katkı sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, Çin ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşim sıkılaşmakta ve iki ülke arasındaki doğrudan uçuş sayıları artmaktadır. Başkonsolosluğumuz, Türk iş insanlarının Çin'e seyahat etmelerini kolaylaştırmak amacıyla bir dizi vize iyileştirme politikası uygulamaya koydu ve Çin-Türkiye arasındaki insan hareketliliği daha da kolaylaştı. 2024 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısının, pandemi öncesindeki zirvesine (420 bin kişi) dönmesi bekleniyor. Birçok Türk dostumuz, Çin'e yaptığı ziyaretlerden önemli kazançlar elde etti. Az önce, Türk yönetmenin Xinjiang'da çektiği 'Nar-Yedi Gün' isimli belgeselinde, Xinjiang'ın en gerçek halini canlı bir şekilde Türk arkadaşlarımızın gözünden izledik ve bölgenin köklü tarihini, zengin kültürünü hissetmiş olduk" ifadelerine yer verdi.

"Çin ve Türkiye dostluğunu pekiştirelim"

Çin ve Türkiye dostluğunu pekiştirmek istediklerine vurgu yapan Wei Xiaodong, "Başkonsolosluk görev bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımız, denizaşırı Çin toplulukları ve Çinli işletmeler, 'Nar taneleri gibi birbirine sıkıca kenetlenerek' konsolosluk ve denizaşırı Çinlilerle ilgili çalışmalarımıza çeşitli şekillerde destek verdiler. Çin ve Türkiye arasında dostluk köprüleri ve iş birliği köprüleri kurdular. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza, Başkonsolosluğumuzun çalışmalarına ilgi gösteren ve destek veren tüm dostlarımıza en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Yeni yılda, gelin hep birlikte geçmişten güç alarak ileriye adım atalım, dayanışma ve yardımlaşma ruhumuzu hep diri tutalım. Güç birliği yaparak, Çin ile diğer ülkeler arasında bağ kurma konusundaki benzersiz avantajlarımızı en iyi şekilde değerlendirelim, Çin'in hikayesini en iyi şekilde anlatalım, ülkemizin kalkınmasına hizmet edelim ve Çin-Türkiye dostluğunu daha da pekiştirelim. Bugün, Türk mutfağının yanı sıra, sizler için özel olarak yerel Çin restoranlarını davet ederek çeşitli lezzetli atıştırmalık stantları hazırladık. Bunlar arasında el yapımı erişte, hot pot, buharda mantı, Çin böreği ve sütlü çay gibi hepimizin aşina olduğu Çin tatları bulunuyor. Memleketimizden uzak bir diyarda olsak da, umarım herkes sıcak ve keyifli bir yeni yıl atmosferini doyasıya yaşar. Son olarak, gelin hep birlikte Çin ve Türkiye'nin yeni yılda huzur ve refah içinde yaşamasını dileyelim. İki ülkenin daha da gelişerek güçlü bir şekilde ilerlemesini, Çin-Türkiye dostluğunun zamanla daha da güçlenmesini ve sonsuza kadar sürmesini diliyorum. Burada bulunan herkese Yılan Yılı'nda sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum" dedi. - İSTANBUL