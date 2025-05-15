BES Samsun Şubesi'nden Emekçi Talepleri

BES Samsun Şubesi'nden Emekçi Talepleri
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BES Samsun Şubesi, yoksulluk sınırı üzerinde ücret, tam sigorta, adil ek gösterge sistemi ve birçok talep için basın açıklaması yaptı. Kamu emekçileri için eşitlik ve adalet vurgusu yapan açıklamada, 2008 öncesi/sonrası ayrımcılığın kaldırılması gerektiği ifade edildi.

(SAMSUN) - BES Samsun Şubesi tarafından, "Yoksulluk sınırı üzerinde bir temel ücret istiyoruz. Seyyanen dahil tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtıldığı 'tam sigorta' istiyoruz. 3600 Ek gösterge sözü tutulsun, adil bir ek gösterge sistemi hayata geçirilsin." açıklaması yapıldı.

BES Samsun Şubesi tarafından Süleymaniye geçidinde basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamada şu talepler sıralandı:

"Yoksulluk sınırı üzerinde bir temel ücret istiyoruz. Seyyanen dahil tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtıldığı 'tam sigorta' istiyoruz. 3600 Ek gösterge sözü tutulsun, adil bir ek gösterge sistemi hayata geçirilsin. 5510 sayılı Yasa iptal edilsin. Memurlar arasında 2008 Ekim öncesi/sonrası ayrımı kaldırılsın, insanca yaşanabilecek bir emeklilik sağlansın. Verilen söz tutulsun, mülakat kaldırılsın. Kurumlarda tüm unvanlar için periyodik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılsın. Kariyer hakkı önündeki engeller kaldırılsın. Sözde Toplu Sözleşme İkramiyesi değil, yılda iki maaş ikramiye verilsin. 6666 KHK ile gasp edilen, AYM kararına rağmen ödenmeyen ikramiye, ek ödeme, fazla mesai ücretleri ödensin. Çalışırken oluşan yaşamsal giderler yol, yemek, çay, su kamu tarafından karşılansın. Hane halkının kullandığı tüketim mal ve hizmetlerinde KDV ve ÖTV sıfıra indirilsin. Açlık sınırındaki gelir vergisi kaldırılsın. Yoksulluk sınırındaki ücretlerde gelir vergisi %10'a indirilsin. 0-6 yaş arası çocuklar için her işyerine kreş ve çocuk bakım odası açılsın.

24 ay ücretli ebeveyn izin hakkı tanınsın. Kamuda ayrımcı uygulamalara karşı Mobbing İzleme Kurulu oluşturulsun. İş yerleri engelli emekçilere göre düzenlensin. Kamuda engeller kaldırılsın. Can güvenliği sağlansın, tüm kamu binalarında deprem testleri yapılsın, depreme dirençli kamu binaları sağlansın. 657 4/B sözleşmeli personelin tayin ve becayiş haklarındaki kısıtlamalar kaldırılsın. Kamuda kadrolu güvenceli çalıştırmak esastır. Tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilsin. Rotasyona tabi kurum ve statüler dahil tüm kamu emekçilerinin eş durumu tayinlerinde aile birliği esas alınsın. Tüm büro emekçilerine yaptıkları işin risklerine göre yıpranma tazminatı verilsin. Hizmet binalarında işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınsın, kurum tabiplikleri açılsın. Kadrolu Özel Güvenlik Personelleri Özel Güvenlik Kanunu kapsamından çıkarılsın, Kamu Güvenlik Memurları Yasası çıkarılsın. Genç kamu emekçileri mağdur edilmesin, kamu lojmanları yeniden açılsın. Tüm kamu emekçilerine kira yardımı yapılsın. İnsanca bir yaşamı birlikte öreceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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