Berat Kandili Günü Spiderman Kostümlü Kişi Kocatepe Camii Saat Kulesine Tırmandı

Berat Kandili günü Spiderman kostümü giyen bir kişi Kocatepe Camii önünde bulunan saat kulesine tırmandı.

Ankara'da vatandaşlar Berat Kandilini idrak etmek için hazırlık yaparken akşam saatlerinde Örümcek Adam kostümü giyen bir kişi Kocatepe Camii önünde bulunan saat kulesine tırmandı. O anlar ise kameralara yansıdı. - ANKARA