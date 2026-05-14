Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde fahiş fiyat ve ürün denetimi

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince fahiş fiyat ve ürün denetimi yapıldı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekipleri toptancılarda satılan ürünlerin künyelerini, nereden geldiklerini alış satış fiyatı dengesini, belirtilen miktarları ve komisyon oranı olan yüzde 8'e uyulup uyulmadığı denetledi. Denetime İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe de katıldı.

"Buradaki ticaretin değeri 90 milyar TL"

Denetimlerde konuşan İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, "Türkiye'nin en büyük sebze meyve hali olan Bayrampaşa Hali'nde arkadaşlarımızla birlikte denetim gerçekleştiriyoruz. Bayrampaşa Halimiz günlük yaklaşık 25 bin esnafımızın ziyaret ettiği bir işletmedir. Buraya yaklaşık bin araç sebze meyve getirir. Buradan da İstanbul'daki perakendecilerimize, pazarcı esnafımıza yönelik yaklaşık 6 bin araba ürün çıkarır. Buraya yaklaşık 10 bin araç giriş çıkışı olmaktadır. Burada yıllık yaklaşık 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleşir. Bu ticaretin de parasal karşılığı 90 milyar TL civarındadır. Biz Ticaret Bakanlığı olarak buraya gelen ve buradan dağılan ürünlerin kanuna ve mevzuatlarımıza uygun olup olmadığı konusunda denetimler gerçekleştiriyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın üçte ikisi komisyoncu üçte biri ise tüccar arkadaşlarımızdan oluşmakta. Burada ürünlerin künye bilgilerini kontrol ediyoruz. Ürünün nereden kaç paraya geldiğine, nereye ve kaç paraya gittiğine baktık. Son tüketiciye gidene kadar kontroller gerçekleştiriyoruz ve gerektiğinde idari işlemler uyguluyoruz. Bayrampaşa ve Ataşehir Hallerimizde 12 ekip ve 30 arkadaşlarımızla denetimlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı