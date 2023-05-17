Bayramiç Belediye Başkanı Uygun: 'Bugün Geleceğe İnançla ve Cesaretle Bakıyorsak Canını Hiçe Sayan Kahramanlar ve Atatürk Sayesindedir'

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bütün zorluklara, imkansızlıklara rağmen Türk milletine olan inancından vazgeçmedi. Canını hiçe sayan kahramanlarla birlikte amacına ulaştı. Bugün geleceğe inançla ve cesaretle bakıyorsak o cesur insanların sayesindedir” dedi.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bütün zorluklara, imkansızlıklara rağmen Türk milletine olan inancından vazgeçmedi. Canını hiçe sayan kahramanlarla birlikte amacına ulaştı. Bugün geleceğe inançla ve cesaretle bakıyorsak o cesur insanların sayesindedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Başkan Uygun bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında, 19 Mayıs'ın tarihteki önemine değinen Başkan Uygun, şunları kaydetti:

"Bitmiş ve yorgun bir ülkenin umudunu yitirmeyen inançlı Türk evlatları sayesinde güçlenip, filizlenip bir Cumhuriyet'e dönüşmesinin ilk adımı, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bütün zorluklara, imkansızlıklara rağmen Türk milletine olan inancından vazgeçmedi. Devrimlerinin ışığında ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağı ülküsünün peşinden gitti. Canını hiçe sayan kahramanlarla birlikte amacına ulaştı. Bugün geleceğe inançla ve cesaretle bakıyorsak o cesur insanların sayesindedir. Tüm bu duygularla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Tüm halkımızın bayramını içtenlikle kutlayarak, saygılar sunuyorum."