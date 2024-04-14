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Bayram tatilinde Gaziantep'in tarihi restoranlarına yoğun ilgi

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Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, UNESCO'nun Gastronomi Şehri olarak tescillediği Gaziantep'in ünlü tarihi restoranlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Şehrin zengin mutfak kültürünü deneyimlemek isteyen ziyaretçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren meşhur kebapçılar ve baklavacılarda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, UNESCO'nun Gastronomi Şehri olarak tescillediği Gaziantep'e adeta akın etti. Gaziantep'e ilk kez gelen ve lezzet turizmi için şehri tercih eden birçok yerli turist, tatillerini şehrin tarihi ve kültürel güzellikleriyle birleştirerek geçirdi. Gaziantep yemeklerinin eşsiz lezzetlerine hayran kaldıklarını belirten turistler, "Her fırsatta Gaziantep'e gelmeyi planlıyoruz. Yemekleri kadar misafirperverliğiyle de bizi etkiledi" dedi.

"Bu yoğunluktan çok memnunuz"

Tarihi restoran işletmecisi Taner Olca, yoğunluktan memnun kaldıklarını belirterek, "Bölgeye çok fazla turlar var. Bu durum nedeniyle bizim restoranımızda da yoğunluk oluyor. Biz de bu yoğunluktan çok memnunuz. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Gaziantep, tarihiyle ve mutfağıyla tanınmış bir şehir olduğu için yoğunluk elbette oluyor" dedi.

"Yemekleriyle hepimizi mutlu eden bir yer"

Ailesiyle birlikte yöresel yemekleri yemek için şehir dışından Gaziantep'e geldiklerini söyleyen Uğur Cerayir isimli vatandaş, "Ailecek Elazığ'dan geliyoruz. Gaziantep çok güzel bir şehir. Özellikle de yemekleriyle hepimizi mutlu eden bir yer. Bugün buraya 2. kez geliyoruz. Arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine geldik. Özellikle yöresel lezzetler olan beyran ve yuvalamayı tercih ettik. Gerçekten bahsedildiği gibi çok güzel yemekler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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