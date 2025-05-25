Bayram Öncesi Zincir Marketlerde Yüzde 40 İndirim

Bayram Öncesi Zincir Marketlerde Yüzde 40 İndirim
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Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan bir zincir market, Kurban Bayramı'na özel yüzde 40'tan başlayan indirimlerle vatandaşların ilgisini çekti. Market, gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirim sunarak bayram alışverişine gelen vatandaşları memnun etti.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında şubeleri bulunan zincir bir market, bayram öncesi yaptığı yüzde 40'tan başlayan indirim nedeniyle vatandaşların akınına uğradı. Tekstil ürünlerinden, unlu mamullere kadar uygulanan indirim vatandaşların yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kalan İstanbul'da ve Türkiye'de birçok noktada şubesi bulunan bir zincir market, yüzde 40'tan başlayan indirim kararı aldı. Et ürünleri, tekstil ürünleri, unlu mamulleri, temel gıda malzemeleri, sebze ve meyveyi kapsayan büyük indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar hafta sonu marketin şubelerine adeta akın etti. Markette büyüklerin tercihi yeme içme olurken, çocuklar ise bayram şekeri reyonları önünde yer aldı.

"Kampanyamız bayramın son gününe kadar devam ediyor"

Şirket yöneticilerinden Uğur Ekiz, yapılan indirimlerle ilgili konuşarak, "Her zaman olduğu gibi öncelik göstererek kampanyamızı öne çektik. 365 gün hesaplı anlayışımızın yanında bayrama özel 10 bin çeşit üründe ekstra indirim yaptık. Toplamda 50 bin çeşit ürünümüz bulunmakta. Şu anda bayrama özel ürünlerimizde çikolatan şekerlemeye, tekstilden, baklava, börek, kahvaltılık ürünlerimizde indirimler yaptık. Özellikle altını çiziyorum burada bayram öncesinde erken duyuru yaparak devletimizin de yanında olduğumuzu göstererek, enflasyona katkı sağlamak adına 365 gün hesaplı anlayışımızı devam ettirerek yanında ekstra indirimlerle destek olmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bayram dolayısıyla bayramlık ürünlerde indirimler var tekstil ürünlerinde de indirimler var. Bir aile geldiği zaman çocukları ile birlikte alışverişini rahatlıkla yapabilir. Kampanyamız bayramın son gününe kadar devam ediyor" dedi.

Minikler şekerleme ürünleri tezgahına koştu

Bayram öncesi ailesiyle alışverişe gelen Muhammet Ömer, "Bayram alışverişine geldim, şeker alacağım. Çok seviyorum. Her bayramda mutlaka alıyorum. Babama aldıracağım" diye konuştu.

Ailesiyle bayram alışverişine gelen miniklerden Nisanur Akkaya ise, "Bayram yaklaşıyor malum. Limonlu şekerleri çok seviyorum. Çok şeker sevmem ama bayram yaklaşıyor. Fiyatlar uygun bence" şeklinde konuştu.

"Bayram için hazırlıklarımıza başladık"

Selahattin Karadeniz isimli bir vatandaş ise, "Bayram alışverişi yapıyoruz. Et aldık, tavuk aldık, bakliyat aldık. Bayram için hazırlıklarımıza başladık. İndirimler bayağı bir güzel diğer marketlere göre çok uygun. Alışverişlerimizi buradan yapıyoruz hep" dedi.

Bayramlık şeker ve çikolata almak için gelen Murat Sevim isimli vatandaş ise, " Şeker alacağım çikolata alacağım çocuklara ikram etmek için. Burası uygun olduğu için geliyorum. Beylikdüzü'nden geliyorum. Her haftada geliyorum. Çok indirim var. Ayakkabı aldık, şeker aldık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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