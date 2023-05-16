Bayraklılı Atletizmciler Yarı Finalde

Spora verdiği önem ve yatırımlarıyla binlerce genci spora kazandıran Bayraklı Belediyesi, atletizmde başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Bu kapsamda 120 sporcunun katıldığı Taf Küçükler Atletizm Yarışması’nda Bayraklı’nın atletleri turnuvadan derecelerle ayrıldı. Gruptan çıkmayı başaran kız takımı ise 27 Mayıs’taki yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Başkan Serdar Sandal, “Bayraklı’nın lokomotifi sporda başarılarımız büyüyor. Tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Spora verdiği önem ve yatırımlarıyla binlerce genci spora kazandıran Bayraklı Belediyesi, atletizmde başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Bu kapsamda 120 sporcunun katıldığı Taf Küçükler Atletizm Yarışması'nda Bayraklı'nın atletleri turnuvadan derecelerle ayrıldı. Gruptan çıkmayı başaran kız takımı ise 27 Mayıs'taki yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı'nın lokomotifi sporda başarılarımız büyüyor. Tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Spor yatırımları ve dereceleriyle İzmir'de fark yaratarak milli takımlar düzeyinde sporcular yetişmesine önemli katkı sağlayan Bayraklı Belediyesi, spor dalındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Halkapınar Seha Aksoy Atletizm Sahası'nda düzenlenen Taf Küçükler Atletizm yarışmasına katılan Bayraklılı gençler, 120 sporcu içinden dereceye girerek erkeklerde üçüncü, kızlarda dördüncü oldu. Grup müsabakalarından başarıyla ayrılan kız takımı, 27 Mayıs'ta düzenlenecek olan Taf küçükler Atletizm Yarışması yarı final müsabakalarında Bayraklı'yı temsil etme hakkı kazandı. İlçeyi gururlandıran başarılı sporcular hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

DESTEKLER SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı Belediyesi bünyesinde mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyorum. Elde ettikleri derecelerle ilçemizi gururlandırıyorlar. Bayraklı'nın çocuklarını her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Her zaman yanlarında olacağız. Görüyoruz ki; onlar da başarılarıyla bizi mutlu etmeye devam edecek" dedi.