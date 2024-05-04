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Bayburt'ta Trafik ve İlkyardım Haftası Etkinliği

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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde trafik ve ilkyardım haftası nedeniyle öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından trafik eğitimi verilen öğrenciler, kuralları öğrenerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Bayburt'ta Trafik ve İlkyardım Haftası nedeniyle Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi, jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

Trafik kazalarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Gökçedere Anaokulu ve Makbule Küçükçalık İlkokulu öğrencileriyle etkinlikte bir araya gelen jandarma trafik ekiplerinin etkinliğinde öğrenciler hem kuralları öğrendiler, hem eğlendiler, hem de keyifli bir gün geçirdiler.

Geleceğin sürücüleri ve yetişkinleri olan öğrencilere Jandarma Mobil Eğitim Aracıyla 'Trafik Güvenliği Eğitimi' Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerince verildi. Eğitimde, karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, yaya geçidinin kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk konuları anlatıldı. Kuralların sözlü bir şekilde anlatılmasının ardından uygulamaya geçildi. Jandarma ekiplerinin gözetiminde bisiklet ve scooterlara bindirilen öğrenciler öğrendikleri kuralları uygulama alanında pekiştirdiler. Yer yer renkli görüntülerin ortaya çıktığı eğitici ve öğretici faaliyette, hep bir ağızdan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' diyen öğrencilerin mutlulukları ise adeta yüzlerinden okundu.

Böylesi eğitici faaliyetlerin her zaman destekçisi olacaklarını belirten Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem, ekiplere verdikleri eğitimden dolayı teşekkür ederek, "Ülkemizde yaşanan trafik kazaları, trafikteki sorunlar göz önüne alındığında trafik eğitiminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılıyor.

Mayıs ayının ilk haftası ülkemizde Trafik ve İlkyardım Haftası olarak kutlanıyor. Bu bağlamda, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Gökçedere beldemizde bulunan Gökçedere Anaokulu ve Makbule Küçükçalık İlkokulu öğrencilerimize yönelik uygulamalı eğitim çalışması yapıldı.

Yaparak, yaşayarak öğrenmenin önemine binaen öğrencilerimize burada uygulamalı olarak trafik kuralları, yaya geçişinde uyulması gereken kurallar ve trafikteki diğer önemli hususlar hatırlatıldı.

Çocuklarımızı temelden itibaren yetiştirmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu gayretin parçası olan, destek veren tüm paydaşlarımıza, aynı zamanda beldemize gelerek eğitim faaliyetinde bulunan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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