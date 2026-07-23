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Bayburt'ta sertifikalı tohum desteği başvuruları 31 Temmuz'da sona erecek

Bayburt'ta sertifikalı tohum desteği başvuruları 31 Temmuz'da sona erecek
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği başvurularının 31 Temmuz'da sona ereceğini duyurdu. Üreticiler, başvurularını il ve ilçe müdürlüklerine yapmalı. Destek, verim ve kalite artışı ile üreticilere ekonomik kazanç sağlıyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 Üretim Yılı Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği başvurularının devam ettiğini bildirerek, başvuruların 31 Temmuz tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin belirtilen süre içerisinde başvurularını kayıtlı bulundukları il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine belirtilen süre içerisinde yapmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, sertifikalı tohum kullanımının verim ve kalite artışına katkı sağladığı, üretim maliyetlerinin azaltılmasına destek olduğu ve üreticilerin ekonomik kazanç elde etmesine katkı sunduğu belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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