Bayburt'ta Güvercinlerle Kurulan Dostluk Yürekleri Isıtıyor

Bayburt'ta yaşayan Orhan İbiş isimli vatandaşın güvercinlerle kurduğu dostluk yürekleri ısıtırken, güvercinleri her gün beslemeye gelen İbiş'in duyarlı davranışı adeta insanlık ölmemiş dedirtiyor.

Zahit mahallesinde bulunan baba evinden ayrılarak, başka bir mahalleden aldığı apartman dairesine yerleşen 68 yaşındaki Orhan İbiş, 92 yaşındaki annesi Sahibe İbiş'in her gün eski mahallesindeki evine gitme isteğini yerine getiriyor. Düzenli olarak her gün annesini eski mahallesine getiren İbiş, buradaki iki güvercine de yem bırakıp, kuşlara gözü gibi bakıyor. Her ikindi vaktinde doğup büyüdüğü mahalleye giden İbiş'i, bu iki güvercin de sürekli aynı saatte bekliyor.

Emekli belediye çalışanı İbiş'in vefa kokan davranışını takip eden komşusu Baki Tosun, bu manzarayla her gün karşı karşıya kaldığını belirterek, olayı hayretle takip ettiğini söyledi. İkindi vaktinde annesinin eve gelme isteğini yerine getiren komşusu Orhan İbiş'in iki güvercinle kurduğu dostluğa imrenerek bakan Tosun, "Bu manzarayı gördükten sonra, hani dünya iyilerin sayesinde dönüyor derler ya, ben de öyle diyebiliyorum" dedi.

Orhan İbiş'in her gün annesi ile ikindi çayını baba evinde içtiklerini söyleyen Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi: "Orhan abimiz iki yabani güvercinle özel bir dostluk kurmuş, güvercinler her gün ikindi vakti onu bekliyor. O da her gün hiç üşenmeden hem büyük bir hürmet göstererek baktığı yaşlı annesi Sahibe teyzeyi evlerini ziyarete getiriyor, hem de güvercinlere yem veriyor, onlara zaman ayırıyor. Hani dünya iyilerin sayesinde dönüyor derler ya, bence de öyle. İyiler ve iyiliklerin çoğalması dileğiyle." - BAYBURT