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Bayburt'ta fasulye hasadında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dane kaybını kontrol etti

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Bayburt'ta fasulye hasadında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dane kaybını kontrol etti
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Bayburt'ta fasulye hasadında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli üretim alanlarını inceledi. Patozla dane ayırma işlemini takip eden ekipler, rekoltenin iyi olduğunu gözlemledi ve dane kaybını önlemeye yönelik kontroller yaptı.

Bayburt'ta devam eden fasulye hasadı kapsamında üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarlada kurutulan fasulyelerin patozla danelerinden ayrılması işlemini yerinde takip etti.

Saha çalışmalarında üretim alanlarının genel durumu ve hasat süreci denetlenirken rekoltenin iyi seviyede olduğu gözlemlendi.

Patoz işlemi sırasında dane kaybının önlenmesine yönelik yapılan kontrollerde, ürün kaybına yol açabilecek durumlar gözden geçirildi. Çalışmalarla hasat sırasında ürün kaybının azaltılması ve üreticilerin emeğinin korunması için tarlalardaki süreç yakından takip edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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