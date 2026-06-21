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Bayburt OİM personeli bakım tatbikatına katıldı

Bayburt OİM personeli bakım tatbikatına katıldı
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Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Torul’da düzenlenen orman bakım tatbikatına katıldı. Tatbikatta sürdürülebilir orman yönetimi, bakım yöntemleri ve ürünlerin ekonomiye kazandırılması ele alındı.

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü (OİM) personeli, Torul Orman İşletme Müdürlüğü sahasında düzenlenen orman bakım tatbikatına katıldı.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce Torul'da düzenlenen tatbikata, Bayburt'un yanı sıra Gümüşhane, Torul ve Kürtün Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli işletme müdürleri, müdür yardımcıları, işletme şefleri, teknik personel ve orman muhafaza memurları hazır bulundu.

Tatbikatta, ormanların sağlıklı gelişimi ve sürdürülebilirliği için bakım çalışmalarının zamanında ve planlı yürütülmesi ele alındı. Sıklık bakımı, ilk aralama ve meşcere bakımı kapsamında sahada uygulanacak yöntemler değerlendirildi.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Ahmet Demirci, orman bakım çalışmalarının planlı şekilde yapılmasının önem taşıdığını belirterek, bu süreçte elde edilen ürünlerin doğru pazarlama yöntemleriyle ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Sahada vatandaşların ve üreticilerin taleplerinin doğru tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Demirci, verim yüzdesi tespitlerinin sağlıklı yapılması, vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması ve mağduriyet yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

Demirci, dikili satışlarda orman koruma esaslarına dikkat edileceğini, mesaha işlemleri yapılmadan hiçbir emvalin nakledilmeyeceğini, nakliye süreçlerinde ise el terminali kullanımı ve elektronik taşıma belgesi işlemlerinin titizlikle sürdürüleceğini kaydetti.

Orman yolu planlamalarının zamanında tamamlanması gerektiğine de değinen Demirci, yol çalışması yapılmayan sahalarda üreticilerin önceden bilgilendirilmesi için bu durumun şartnameye eklenmesi gerektiğini aktardı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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