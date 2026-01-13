Bayburt'ta devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi

Bayburt İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı I. Dönem Toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilde faaliyet gösteren yatırımcı kuruluşlar ile bölge müdürlükleri tarafından Bayburt'ta devam eden ve planlanan yatırımlar ile projelere ilişkin sunumlar yapıldı.

Vali Eldivan, kamu yatırımlarının belirlenen takvim doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, devam eden projelerin yakından ve titizlikle takip edilmesi, olası aksaklıklara mahal verilmeden hedeflenen süreler içerisinde tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Vali Eldivan ayrıca, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin artırılmasının önemine değinerek, yürütülen çalışmalarda emeği geçen tüm kurum amirleri ve personele başarılar diledi, çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu. - BAYBURT