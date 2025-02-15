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Bayburt Eko Köy-2 Projesi İçin Destek Sözleşmesi İmzalandı

Bayburt Eko Köy-2 Projesi İçin Destek Sözleşmesi İmzalandı
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Bayburt'ta tarımsal üretim ve istihdamı artırmayı hedefleyen 'Bayburt Eko Köy-2' projesi için destek sözleşmesi imzalandı. Proje, özellikle kadın ve genç çiftçilere odaklanarak organik tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan "Bayburt Eko Köy-2" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Yönetim Kurulu dönem başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu katıldı.

Bayburt'ta tarımın geleceğini şekillendiren "Bayburt Eko Köy Projesi", ikinci etabıyla birlikte bölgede tarımsal üretimi ve istihdamı artırmayı hedefliyor. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje, özellikle kadın ve gençlerin istihdamına odaklanarak, organik tarım ve ata tohumlarının korunmasına katkı sağlıyor.

Projenin İlk Etabından Başarılı Sonuçlar

Projenin ilk etabı olan "Bayburt Eko Köy-1", bölgede önemli bir başarıya imza attı. Bayburt'ta sebze ihtiyacının üçte biri, bu proje kapsamında üretilen organik ürünlerle karşılanıyor. Çiftçiler, ekolojik köyde hem üretim yapıyor hem de ata tohumlarını gelecek nesillere taşıyor. Proje kapsamında kurulan seralarda, yerel tohumlarla organik sebze üretimi yapılıyor. Bu sayede hem çiftçilerin gelir düzeyi artıyor hem de tüketiciler sağlıklı ürünlere ulaşma imkanı buluyor.

Eko Köy-2 Projesi ile Hedefler Büyüyor

Eko Köy-1'in başarısının ardından başlatılan "Bayburt Eko Köy-2" projesi, daha geniş bir alanda ve daha kapsamlı bir şekilde hayata geçiriliyor. Projenin ikinci etabında, 50 dönümlük bir alanda 21 adet sera ve 120 metrekarelik bir eko pazar yeri kurulması planlanıyor. Ayrıca, 21 adet konteyner alımı yapılarak çiftçilerin barınma ve depolama ihtiyaçları karşılanacak. Proje kapsamında, özellikle kadın ve genç çiftçilere yönelik eğitimler verilerek organik tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Toplam bütçesi 13 milyon 600 bin TL olan ve yaklaşık 10 milyon 200 bin TL'si KUDAKA tarafından finanse edilecek proje, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Hedef: Organik Üretim ve İstihdam

Eko Köy-2 projesi ile birlikte, bölgede organik sebze üretiminin artırılması, ata tohumlarının korunması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında, 21 kadın ve genç çiftçiye doğrudan istihdam sağlanacak ve 200 çiftçiye organik tarım eğitimleri verilecek. Ayrıca, proje sonunda yıllık 120 ton organik sebze üretimi yapılarak bu ürünler eko pazar alanında tüketicilere sunulacak.

Sürdürülebilir Tarım ve Ekonomik Kalkınma

Bayburt Eko Köy Projesi, sadece tarımsal üretimi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturmayı amaçlıyor. Proje ile birlikte, özellikle kadınların ve gençlerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, sosyal çevre ile etkileşimlerinin artırılması ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, proje kapsamında üretilen organik ürünlerin ülke genelinde tanıtımı yapılarak, bölgenin tarımsal potansiyelinin artırılması planlanıyor.

Bayburt Eko Köy Projesi, tarımda sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmayı bir araya getirerek bölge halkı için yeni bir umut kaynağı olurken yerel kalkınma hamlesine de önemli bir ivme kazandırması bekleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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