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Bayburt Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi'nde Soğanlı Kabartma Halıları Kursları Açıldı

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Bayburt Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan halı dokuma kursları ve dokunan Soğanlı kabartma halıları, Bayburt halkı ve turistler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Bu halılar, Bayburt turizmine katkı sağlarken aynı zamanda Avrupa ülkelerinden de talep görüyor.

Bayburt Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezinde açılan kurslarda dokunan "Soğanlı kabartma halıları" Bayburt halkı ve misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan halı dokuma kursları ve dokunan halılar yoğun ilgi görüyor. Açılan kurslar bir taraftan kursiyerlere sosyalleşme imkanı sağlarken diğer taraftan dokunan kabartma halılar Bayburt turizmine katkı sunuyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinden talep görüyor. Ayrıca yerli turistlerin de dikkatini çekiyor. Adını Soğanlı Dağlarından alan "Soğanlı kabartma halıları" yöre halkınca ilmek ilmek dokunarak evlerdeki ve tanıtım günlerindeki yerini korumayı sürdürüyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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