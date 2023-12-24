Batman'da yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı

BATMAN - Batman'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde Sason ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Merkez ve bazı ilçelerinde etkili olan yağmur, Sason ilçesinin yüksek kesimlerindeki birçok köyde kar yağışı şeklinde oldu. Mereto Dağı eteklerinde bulunan bazı köylerde kar kalınlığı 40 santimi bulduğu görüldü. Kar yağışı nedeniyle her hangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği öğrenildi.