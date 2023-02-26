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Baston ustası Raşit Korum hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Baston ustası Raşit Korum hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yerel kültür ve bastonculuk üzerine araştırmaları bulunan baston ustası Raşit Korum hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yerel kültür ve bastonculuk üzerine araştırmaları bulunan baston ustası Raşit Korum hayatını kaybetti.

Devrek Bastoncular Derneği Kurucu Başkanı, ilçenin yerel kültürü ve bastonculuk üzerine araştırmaları bulunan Raşit Korum hayatını kaybetti. Hastalığı sebebiyle ZBEÜ Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Korum'un cenazesi Devrek ilçesinde toprağa verilecek. Korum'un cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Yerel Haberler

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