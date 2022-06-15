BAŞKİM'den istihdama destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞKİM'den istihdama destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
BAŞKİM'den istihdama destek

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi'nin (BAŞKİM) istihdam desteği sürüyor.

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi'nin (BAŞKİM) istihdam desteği sürüyor.

BAŞKİM, işverenler ile iş arayanlar arasında köprü kuruyor. İlçede istihdama yönelik meslek edindirme kursları dahil vatandaşlara kolaylıklar ve hizmetler sunan BAŞKİM, son olarak Başiskele'de faaliyetlerini sürdüren bir otomotiv firmasının personel alımına aracı oldu. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen iş görüşmesine Başiskele'de ikamet eden ve BAŞKİM aracılığıyla iş arayan 13 vatandaş katıldı. Adaylar ile mülakatlar yapıldı. Mülakatlar neticesinde personel alımına uygun görülen adaylar, firma yetkilileri tarafından aranarak işe yerleştirilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başiskele Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title